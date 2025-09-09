Bí mật công nghệ tên lửa JL-1: Tầm bắn 8.000km, thay đổi cuộc chơi chiến lược toàn cầu

JL-1 ALBM phiên bản bắn từ máy bay là tên lửa đạn đạo hai giai đoạn sử dụng nhiên liệu rắn, được thiết kế để phóng từ máy bay ném bom chiến lược H-6N của Lực lượng Không quân PLA (PLAAF).

Bài viết sẽ phân tích các đặc điểm kỹ thuật công nghệ, vai trò chiến lược và ý nghĩa của JL-1 ALBM dựa trên các nguồn Global Times, The War Zone, News18 và Meta-Defense...

Là một phần của bộ 3 hạt nhân (nuclear triad) mới, tên lửa JL-1 ALBM không chỉ thể hiện tham vọng củng cố năng lực răn đe hạt nhân mà còn đánh dấu bước phát triển vượt bậc trong công nghệ tên lửa của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA).

Tên lửa JL-1 (Jīngléi-1, sấm sét-1) phiên bản bắn từ máy bay (air-launched ballistic missile - ALBM) là bước tiến quan trọng trong chương trình hiện đại hóa vũ khí chiến lược của Trung Quốc, được công bố chính thức tại cuộc duyệt binh quân sự kỷ niệm 80 năm kết thúc Thế chiến II ở Bắc Kinh ngày 3/9.

Theo các nguồn tin, tên lửa này có tầm bắn đáng kể, với thông báo chính thức từ truyền thông nhà nước Trung Quốc (Global Times) cho biết đạt khoảng 8.000km, dù các ước tính trước đó từ các nguồn phương Tây như News18 và Meta-Defense dao động từ 3.000 đến 4.000km.

Sự khác biệt này có thể xuất phát từ các cấu hình khác nhau hoặc cải tiến trong thiết kế mới nhất.

JL-1 ALBM được cho là có khả năng mang đầu đạn hạt nhân hoặc đầu đạn thông thường, với hệ thống dẫn đường tiên tiến, có thể bao gồm dẫn đường quán tính kết hợp với định vị vệ tinh (như BeiDou), đảm bảo độ chính xác cao khi tấn công mục tiêu.

Một số nguồn, như Amalantra và The War Zone, so sánh JL-1 với tên lửa siêu thanh DF-21D hoặc phiên bản không quân KF-21, nhưng nhấn mạnh rằng JL-1 có thiết kế tối ưu cho phóng từ không trung, mang lại tính linh hoạt chiến thuật vượt trội so với các tên lửa đạn đạo phóng từ mặt đất hoặc tàu ngầm.

Khác với phiên bản JL-1 SLBM (phóng từ tàu ngầm) đã ngừng hoạt động, JL-1 ALBM tận dụng nền tảng máy bay H-6N để đạt độ cao ban đầu, giảm yêu cầu nhiên liệu và tăng tầm bắn.

Theo Meta-Defense, thiết kế này tương tự tên lửa Kinzhal của Nga, nhưng được tối ưu hóa cho các mục tiêu chiến lược ở khoảng cách xa, bao gồm cả khu vực Thái Bình Dương và xa hơn.

Máy bay ném bom H-6N mang theo tên lửa 'trông rất giống JL-1'. Ảnh: Internet Trung Quốc

Vai trò chiến lược trong bộ 3 hạt nhân

Sự ra đời của JL-1 ALBM đánh dấu lần đầu tiên Trung Quốc hoàn thiện bộ 3 hạt nhân, bao gồm tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) phóng từ mặt đất (như DF-61), tên lửa phóng từ tàu ngầm (JL-3 SLBM), và nay là tên lửa phóng từ không trung (JL-1 ALBM).