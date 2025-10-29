Bí mật công nghệ tên lửa Igla MANPADS biến Mi-28N, Ka-52 thành ‘thợ săn drone Ukraine’ siêu việt

Trong bối cảnh cuộc chiến không đối không ngày càng khốc liệt, Nga đang triển khai một chiến thuật đột phá: Tích hợp tên lửa Igla MANPADS, vốn dành cho bộ binh, lên các trực thăng chiến đấu Mi-28N ‘thợ săn đêm’ và Ka-52 ‘cá sấu’.

Chiến thuật đột phá này không chỉ chặn đứng làn sóng Drone/UAV Ukraine xâm nhập sâu vào lãnh thổ, mà còn mở ra kỷ nguyên mới của phòng không di động, nơi AI và cảm biến hồng ngoại biến ‘chim sắt’ thành sát thủ không trung không khoan nhượng.

Với khả năng bắn loạt tự động từ không trung, hệ thống này hứa hẹn thay đổi cục diện phòng không, dù vẫn tồn tại những thách thức về hiệu quả và chi phí.