Bí mật công nghệ tên lửa Hycore tầm bắn 800km, tốc độ Mach 6, thay đổi cục diện quân sự châu Á

Tên lửa hành trình siêu thanh Hycore của Hàn Quốc vừa lộ diện qua những hình ảnh thử nghiệm mới nhất, tầm bắn 800km, đạt tốc độ kinh hoàng Mach 6. Với khả năng tấn công chính xác, né tránh phòng thủ và đe dọa tàu sân bay, Hycore đang trở thành át chủ bài trong chiến lược quốc phòng Seoul, sẵn sàng đối đầu Triều Tiên và Trung Quốc. Liệu đây có phải vũ khí định hình lại cục diện quân sự khu vực châu Á?

Hàn Quốc đang nhanh chóng khẳng định vị thế trong cuộc đua vũ khí siêu thanh toàn cầu với tên lửa hành trình siêu thanh Hycore (Hypersonic Cruise Missile), một dự án được phát triển bởi Cơ quan Phát triển Quốc phòng Hàn Quốc (ADD) hợp tác với các công ty Hanwha Aerospace và Hyundai Rotem.

Dựa trên các nguồn aviationweek.com, defencesecurityasia.com, twz.com, bao gồm hình ảnh thử nghiệm mới được công bố vào tháng 9/2025, Hycore không chỉ là một bước tiến công nghệ mà còn là phản ứng chiến lược trước các mối đe dọa từ Triều Tiên, Trung Quốc và Nga.

Bài phân tích sẽ khám phá các khía cạnh kỹ thuật công nghệ chính của Hycore, dựa trên dữ liệu từ các thử nghiệm và mô tả thiết kế, đồng thời đánh giá ý nghĩa chiến lược của nó.

Mô hình tên lửa hành trình siêu thanh Hycore. Ảnh: TWZ

Lịch sử phát triển và bối cảnh

Dự án Hycore bắt đầu được nghiên cứu từ năm 2018, với mô hình công bố công khai vào năm 2021.

Đây là một phần trong chiến lược tự chủ quốc phòng của Hàn Quốc, tận dụng cơ sở hạ tầng tên lửa đạn đạo hiện có Hyunmoo series để phát triển.

Thử nghiệm bay đầu tiên được lên kế hoạch từ năm 2022, và các hình ảnh thử nghiệm mới nhất được ADD công bố vào tháng 9/2025, cho thấy tên lửa được phóng từ nền tảng phóng thẳng đứng trên mặt đất và quá trình tách giai đoạn tăng tốc đầu tiên.