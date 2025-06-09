Bí mật công nghệ tên lửa FP-9: Tầm bắn 855km, tốc độ Mach 6.5, thay đổi cục diện chiến trường

Ngày 4/9, tại triển lãm quốc phòng MSPO ở Ba Lan, công ty quốc phòng Ukraine Fire Point đã công bố tên lửa đạn đạo FP-9, một vũ khí chiến lược mới tiếp nối thành công của tên lửa hành trình FP-5 Flamingo.

Với tầm bắn xa, đầu đạn mạnh và độ chính xác cao, FP-9 được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những vũ khí chủ lực, giúp Ukraine củng cố năng lực răn đe và bảo vệ chủ quyền trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine kéo dài.

Bài viết sẽ phân tích chi tiết công nghệ, đặc điểm và ý nghĩa chiến lược của tên lửa FP-9 dựa trên các nguồn united24media.com, thedefender.media, militarnyi.com, rbc.ua….

Fire Point giới thiệu 2 loại tên lửa đạn đạo mới của Ukraine là FP-7 và FP-9. Ảnh: Militarnyi

Thông số kỹ thuật của FP-9

Tên lửa đạn đạo FP-9 được thiết kế để tấn công các mục tiêu ở khoảng cách xa, mang lại khả năng tác chiến chiến lược vượt trội.