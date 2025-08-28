Bí mật công nghệ tên lửa chống tăng Bulsae-4 Triều Tiên: Vũ khí thay đổi cục diện xung đột Nga-Ukraine

Tên lửa chống tăng Bulsae-4 Triều Tiên là hệ thống vũ khí tiên tiến thuộc loại tên lửa chống tăng không trực diện (Non-Line-Of-Sight - NLOS), được thiết kế để tấn công các mục tiêu bọc thép từ khoảng cách xa với độ chính xác cao.

Video: Militarnyi

Hệ thống này đã thu hút sự chú ý của quốc tế khi xuất hiện trong cuộc xung đột tại Ukraine, đặc biệt trong khu vực Kursk, như các nguồn tin từ The War Zone (TWZ), NK News, và Reuters đã đề cập.

Bài phân tích này sẽ tập trung vào các đặc điểm kỹ thuật công nghệ, tính năng chiến thuật, và ý nghĩa chiến lược của Bulsae-4…

Tên lửa chống tăng Bulsae-4. Ảnh: Truyền thông nhà nước Triều Tiên

Đặc điểm kỹ thuật công nghệ của Bulsae-4

Bulsae-4 là hệ thống tên lửa chống tăng dẫn đường (ATGM) do Triều Tiên phát triển, với các đặc điểm công nghệ nổi bật.

Tên lửa ERAM: Vũ khí công nghệ ‘Ninja Blade’ thay đổi cán cân xung đột Nga-Ukraine

Theo TWZ, tên lửa Bulsae-4 có tầm bắn ước tính từ 10 đến 25km, tùy thuộc vào điều kiện chiến trường và cấu hình cụ thể. Phạm vi này vượt trội so với nhiều hệ thống ATGM thông thường, cho phép tấn công từ khoảng cách an toàn, ngoài tầm bắn của các hệ thống phòng thủ đối phương.

Bulsae-4 sử dụng hệ thống dẫn đường kết hợp, bao gồm đầu dò quang-điện tử (electro-optical seeker) và dẫn đường theo lệnh (command guidance).

Hệ thống này cho phép người vận hành điều khiển tên lửa thông qua tín hiệu video (man-in-the-loop), sử dụng kết nối cáp quang hoặc tín hiệu radio, tùy thuộc vào phiên bản.