Bí mật công nghệ siêu xe tăng Altay: ‘Quái vật thép’ thống trị chiến trường, thách thức Abrams và Leopard

Xe tăng chủ lực Altay (Main Battle Tank - MBT) là một trong những dự án quốc phòng tham vọng nhất của Thổ Nhĩ Kỳ, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực đạt được sự tự chủ về công nghệ quân sự.

Được phát triển bởi công ty Otokar với sự hỗ trợ chuyển giao công nghệ từ Hyundai Rotem (Hàn Quốc), Altay là sản phẩm của Dự án sản xuất xe tăng Quốc gia (MİTÜP), khởi động từ giữa thập niên 1990 nhằm hiện đại hóa lực lượng thiết giáp Thổ Nhĩ Kỳ.

Dựa trên các nguồn thông tin BulgarianMilitary, MK-Turkey, Vestikavkaza, Armiya.az, Hurriyet Daily News, Janes, và Hispanatolia, bài phân tích sẽ đánh giá các khía cạnh công nghệ chính của xe tăng Altay, bao gồm thiết kế, hỏa lực, động cơ, giáp bảo vệ, và các hệ thống điện tử, đồng thời xem xét ý nghĩa chiến lược của nó đối với Thổ Nhĩ Kỳ.

Xe tăng chiến đấu chủ lực Altay do Thổ Nhĩ Kỳ tự sản xuất sẽ được đưa vào biên chế của quân đội nước này vào năm 2025. Ảnh: Hurriyetdailynews

Thiết kế và nền tảng công nghệ

Altay được thiết kế dựa trên xe tăng K2 Black Panther của Hàn Quốc, với sự điều chỉnh để phù hợp với yêu cầu tác chiến và điều kiện địa hình của Thổ Nhĩ Kỳ.

Xe có thiết kế hiện đại với trọng lượng khoảng 65 tấn, tốc độ tối đa 65 km/h trên đường bằng, và khả năng hoạt động dưới nước ở độ sâu lên đến 4m.

Altay được phát triển qua hai giai đoạn chính: T1 (250 chiếc đầu tiên) và T2 (phiên bản nâng cấp với các cải tiến về giáp, hệ thống điều khiển hỏa lực, và động cơ nội địa).

Quá trình phát triển Altay gặp nhiều thách thức, đặc biệt là do các lệnh cấm vận vũ khí từ một số đối tác phương Tây, buộc Thổ Nhĩ Kỳ phải thay thế các bộ phận nhập khẩu bằng các linh kiện nội địa hoặc từ các nguồn không bị hạn chế.