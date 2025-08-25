Bí mật công nghệ siêu tên lửa Zircon Nga vừa tấn công Ukraine

Trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine tiếp tục leo thang, công nghệ tên lửa hypersonic Zircon của Nga đã trở thành một trong những vũ khí tiên tiến nhất được sử dụng trên chiến trường.

Nguồn tin Reuters gần đây cho thấy tên lửa này không chỉ đại diện cho bước tiến công nghệ quân sự của Moscow mà còn là công cụ chiến lược nhằm thay đổi cục diện cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Bài viết sẽ phân tích công nghệ tên lửa Zircon, đồng thời liên hệ với các cuộc tấn công gần đây vào Ukraine.

Nga phóng hơn 600 UAV và tên lửa vào Ukraine đêm 20/8, rạng sáng 21/8 Ảnh: Avia Pro.

Tên lửa Zircon (hay còn gọi là 3M22 Tsirkon) là một trong những thành tựu công nghệ quân sự hàng đầu của Nga, do Tập đoàn NPO Mashinostroyenia phát triển.

Bí mật công nghệ xe tăng Frankenstein Ukraine: 'Siêu' vũ khí lai tạo từ sắt vụn chiến trường

Theo các nhà nghiên cứu và Reuters, Zircon là tên lửa hành trình hypersonic có khả năng bay với tốc độ lên đến Mach 9 (khoảng 11.000 km/h), tức là nhanh hơn âm thanh hơn 9 lần.

Điều này làm cho nó trở thành một "siêu vũ khí" khó bị đánh chặn bởi các hệ thống phòng không hiện đại, bao gồm cả Patriot của Mỹ mà Ukraine đang sử dụng.