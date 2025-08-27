Bí mật công nghệ 'siêu' tên lửa Long Neptune mới của Ukraine tầm bắn 1.000km, thách thức Kalibr Nga

Trong bối cảnh cuộc xung đột Nga-Ukraine kéo dài, Ukraine đã liên tục phát triển các vũ khí nội địa để tăng cường khả năng phòng thủ và tấn công.

Một trong những bước tiến nổi bật gần đây là việc công bố phiên bản nâng cấp của tên lửa hành trình Neptune, được gọi là Long Neptune.

Dựa trên các nguồn tin Kyiv Independent, Defense Express, Militarnyi, Kyiv Post và Defense Mirror, bài phân tích sẽ tập trung vào các khía cạnh công nghệ của tên lửa này, bao gồm lịch sử phát triển, thay đổi thiết kế, hệ thống dẫn đường, khả năng chiến đấu và ý nghĩa chiến lược…

So sánh giữa Long Neptune và phiên bản tiêu chuẩn R-360 Neptune. Ảnh: Zbroya.ua

Lịch sử phát triển và bối cảnh

Tên lửa Neptune gốc (R-360 Neptune) là hệ thống tên lửa hành trình chống hạm do Ukraine tự phát triển, được thiết kế chủ yếu để bảo vệ bờ biển Biển Đen.

Phiên bản ban đầu có tầm bắn khoảng 300km, với đầu đạn 150kg, và đã chứng minh hiệu quả trong chiến đấu, chẳng hạn như việc đánh chìm tàu chiến Moskva của Nga năm 2022.

Tuy nhiên, nhu cầu tấn công các mục tiêu trên bộ ở khoảng cách xa hơn đã thúc đẩy việc nâng cấp.

Theo các nguồn tin, phiên bản Long Neptune được phát triển từ năm 2023, với các thử nghiệm thành công và sử dụng thực chiến từ tháng 3/2025.

Tổng thống Volodymyr Zelensky đã đề cập đến khả năng tầm bắn 1.000km vào tháng 3/2025, và video công bố chính thức vào tháng 8/2025 cho thấy tên lửa đã sẵn sàng hoạt động.

Sự nâng cấp này phản ánh khả năng công nghệ nội địa của Ukraine, đặc biệt trong bối cảnh các lệnh trừng phạt và thiếu hỗ trợ quốc tế, giúp họ mở rộng từ chống hạm sang tấn công mặt đất sâu.