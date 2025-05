Bí mật công nghệ PL-15E bị lộ, 'bộ não' tên lửa Trung Quốc sẽ được mổ xẻ

Điều ít người biết về tên gọi BrahMos - tên lửa siêu thanh gắn trên tiêm kích Su-30MKI

Tên lửa PL-15E được tích hợp trên các tiêm kích hiện đại của Pakistan như JF-17C Block III và J-10C, nâng cao đáng kể năng lực không chiến tầm xa của Không quân Pakistan (PAF). Trong trận không chiến ngày 7/5, Pakistan tuyên bố đã sử dụng tên lửa PL-15E để bắn hạ 5 tiêm kích Ấn Độ, bao gồm tiêm kích Rafale, Su-30MKI và Mirage-2000, dù Ấn Độ chưa xác nhận thông tin này.

So với các tên lửa không đối không khác trong khu vực, PL-15E vượt trội hơn về tầm bắn so với AIM-120D của Mỹ nhưng kém hơn một chút so với Meteor của châu Âu (180-200km), vốn được trang bị trên tiêm kích Rafale của Ấn Độ. Tuy nhiên, việc thiếu chế độ "Home-on-Jam" (HoJ) trên PL-15E so với PL-15 nguyên bản khiến nó dễ bị ảnh hưởng bởi nhiễu điện tử hơn.

Tiêm kích J-10C phóng tên lửa PL-15. Ảnh: NetEase.

Ý nghĩa chiến lược của việc Ấn Độ thu giữ PL-15E

Việc Ấn Độ thu giữ được 1 quả tên lửa PL-15E còn gần như nguyên vẹn mang lại nhiều lợi ích chiến lược.