Bí mật công nghệ phòng không Skyranger30: Pháo 30mm bắn 1200 viên/phút xé nát UAV, tên lửa hành trình

Hệ thống phòng không tầm ngắn Skyranger 30, do Tập đoàn Rheinmetall của Đức phát triển, là một trong những giải pháp tiên tiến nhằm đối phó với các mối đe dọa trên không trong bối cảnh tác chiến hiện đại, nơi máy bay không người lái (uav/drone) và các mối đe dọa tầm thấp ngày càng trở nên phổ biến.

Với sự kết hợp giữa tính cơ động, khả năng bảo vệ, độ chính xác và tính linh hoạt, Skyranger 30 đang trở thành một phần quan trọng trong chiến lược phòng không của Đức và nhiều quốc gia NATO, đồng thời đóng vai trò cốt lõi trong Sáng kiến Lá chắn Bầu trời Châu Âu (European Sky Shield Initiative - ESSI).

Module pháo phòng không Skyranger 30 trên khung gầm xe tăng Leopard 1. Ảnh: Defence Blog

Tổng quan về Skyranger 30

Skyranger 30 là hệ thống phòng không tầm ngắn (SHORAD - Short-Range Air Defense) được thiết kế để đối phó với các mối đe dọa trên không như drone, tên lửa hành trình, máy bay và trực thăng bay thấp.

Hệ thống này được tích hợp trên xe bọc thép Boxer 8x8, mang lại khả năng cơ động cao và khả năng hoạt động trong nhiều điều kiện chiến trường.

Tháp pháo của Skyranger 30 là một tổ hợp hybrid, bao gồm:

Pháo tự động 30mm x 173 KCE: Là pháo xoay Oerlikon có tốc độ bắn 1.200-1.250 phát/phút, với tầm bắn hiệu quả khoảng 3km. Pháo sử dụng đạn nổ lập trình (AHEAD), cho phép tiêu diệt chính xác các mục tiêu nhỏ như drone.