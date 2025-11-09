Bí mật công nghệ máy bay tàng hình J-35 Trung Quốc: Mang 6 tên lửa, tốc độ Mach 1.8, thách thức F-35, F-22 Mỹ

Trong cuộc duyệt binh quân sự của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) tại Bắc Kinh ngày 3/9, máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm J-35 đã chính thức ra mắt công chúng.

Đây là lần đầu tiên Trung Quốc công khai phiên bản J-35 dành cho tàu sân bay, đánh dấu sự chuyển mình của lực lượng hàng không hải quân nước này sang kỷ nguyên tàng hình.

Theo các nhà thiết kế được phỏng vấn trên Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), J-35 không chỉ kế thừa công nghệ từ các mẫu thử nghiệm trước đó mà còn tích hợp khả năng mang theo tới 6 tên lửa không đối không trong khoang vũ khí, ngang tầm với F-22 Raptor của Mỹ.

Dựa trên các nguồn CCTV, Scmp.com, Global Times, Businessinsider.com và các phân tích quân sự quốc tế, bài viết sẽ phân tích chi tiết công nghệ của J-35.

Tiêm kích tàng hình J-35 với cánh gập, khoang vũ khí trong thân và móc hãm đà, hé lộ nhiều điểm chung trong thiết kế với biến thể J-35A. Ảnh: scmp

Lịch sử phát triển của J-35

J-35 bắt nguồn từ dự án FC-31 (hay còn gọi là Gyrfalcon), một mẫu máy bay do Tập đoàn máy bay Thẩm Dương (Shenyang Aircraft Corporation - SAC) phát triển độc lập từ năm 2012, không phải dự án chính thức của quân đội Trung Quốc.

Ban đầu, FC-31 được thiết kế nhằm cạnh tranh xuất khẩu với F-35 của Mỹ, nhắm đến các quốc gia không thể tiếp cận chương trình F-35 do hạn chế chính trị hoặc tài chính.

Sau khi thất bại trong cuộc đấu thầu nội địa cho máy bay thế hệ thứ năm (thua Chengdu J-20), dự án được điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu hải quân.