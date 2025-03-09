Bí mật công nghệ FK-3000 Trung Quốc: 96 tên lửa, pháo 30mm, thay đổi tác chiến hiện đại

Hệ thống chống máy bay không người lái FK-3000 là một trong những phát triển mới nhất của ngành công nghiệp quốc phòng Trung Quốc, được thiết kế đặc biệt để đối phó với các mối đe dọa từ đàn drone (drone swarms) và các mục tiêu bay thấp, chậm.

Do Tập đoàn Khoa học Công nghiệp Không gian Trung Quốc (CASIC) phát triển, FK-3000 đại diện cho sự tiến bộ trong công nghệ phòng không tầm ngắn (SHORAD), kết hợp giữa tên lửa, pháo và cảm biến hiện đại.

Hệ thống này đã được giới thiệu lần đầu tại Triển lãm Hàng không Zhuhai năm 2022 và gần đây được quan sát trong các buổi diễn tập duyệt binh của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) vào tháng 8/2025, cho thấy nó đã được triển khai thực tế.

Dựa trên các nguồn defence-blog.com, twz.com, armyrecognition.com, topwar.ru, rg.ru, lenta.ru… bài viết sẽ phân tích chi tiết công nghệ cốt lõi của FK-3000, bao gồm các thành phần, khả năng và so sánh với các hệ thống tương đương…

Tổ hợp tên lửa – pháo phòng không FK-3000 Trung Quốc trong buổi diễn tập duyệt binh, tháng 8/2025. Ảnh: Telegram/Dambiev

Nền tảng và thiết kế tổng thể

FK-3000 được lắp đặt trên nền tảng xe tải Shaanxi SX2220 6x6 (hoặc 3 trục, tùy phiên bản), một loại xe bánh lốp toàn địa hình với cabin bọc thép, đảm bảo khả năng di chuyển cao.

Thiết kế này cho phép hệ thống hoạt động linh hoạt trên địa hình phức tạp, phù hợp cho việc bảo vệ các vị trí tiền tuyến, cơ sở hạ tầng quan trọng như thành phố, trung tâm chỉ huy hoặc tuyến hậu cần.

Tháp pháo quay tự động (unmanned turret) là yếu tố trung tâm, tích hợp các hệ thống vũ khí và cảm biến, cho phép hoạt động mọi thời tiết, ngày đêm.

Một điểm nổi bật là thiết kế mô-đun, cho phép tùy chỉnh tải trọng tên lửa và tích hợp các cảm biến nâng cao hoặc hệ thống chỉ huy mạng lưới, giúp FK-3000 dễ dàng nâng cấp trong tương lai.