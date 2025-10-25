Bí mật công nghệ bộ ba hạt nhân Nga: Tên lửa RS-24 Yars, tàu ngầm ‘quái vật’ Bryansk và ‘ông già’ Tu-95MS

Tập trận bộ ba hạt nhân không chỉ là màn phô diễn sức mạnh, đây còn là cơ hội để ‘khoe’ những kiệt tác công nghệ hủy diệt: Tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-24 Yars cơ động như ‘bóng ma’, tàu ngầm hạt nhân Bryansk lặn sâu bí ẩn với tên lửa Sineva ‘siêu tầm’, và oanh tạc cơ Tu-95MS ‘bất tử’ mang theo hàng loạt tên lửa hành trình. Những ‘quái vật’ này không chỉ có khả năng vươn tới bất kỳ mục tiêu nào trên Trái Đất mà còn tích hợp công nghệ tiên tiến, đảm bảo khả năng sống sót cao trước mọi hệ thống phòng thủ. Hãy cùng khám phá sâu bên trong ‘bộ ba chết chóc’ này - nơi công nghệ Nga chứng minh vị thế siêu cường hạt nhân.

Phóng tên lửa RS-24 Yars từ sân bãi thử Plesetsk. Hình ảnh cắt từ video của Bộ Quốc phòng Nga.

Tên lửa RS-24 Yars: ‘Bóng ma’ cơ động, sẵn sàng phóng từ bất kỳ nơi nào

Tên lửa RS-24 Yars, hay còn gọi là Topol-M nâng cấp, là trụ cột của lực lượng tên lửa chiến lược đất liền Nga, đại diện cho nhánh ‘đất’ trong bộ ba hạt nhân.

Đây là hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) cơ động hoàn toàn, được phóng từ bệ phóng PU 15U175M – một phương tiện di chuyển linh hoạt, có thể ẩn náu trong rừng sâu hoặc sa mạc mà không để lộ dấu vết.

Trong cuộc tập trận gần đây, một quả tên lửa RS-24 Yars đã được phóng thành công từ bãi thử Plesetsk, nhắm thẳng vào bãi thử Kura cách xa hàng nghìn kilomet ở Kamchatka, chứng tỏ độ chính xác và độ tin cậy vượt trội.

Về công nghệ cốt lõi, tên lửa RS-24 Yars sử dụng động cơ nhiên liệu rắn ba tầng, cho phép đạt tầm bắn lên đến 11.000km – đủ để bao phủ toàn bộ lãnh thổ Mỹ từ lãnh thổ Nga.

Đầu đạn mang theo có thể là MIRV (Multiple Independently Targetable Reentry Vehicles), tức là nhiều đầu đạn hạt nhân độc lập, mỗi quả lên đến 500 kiloton, có khả năng cơ động giữa quỹ đạo để tránh hệ thống đánh chặn như THAAD hay Aegis.

Đặc biệt, hệ thống này tích hợp công nghệ chống nhiễu điện tử và khả năng sống sót cao trước các cuộc tấn công phủ đầu, nhờ vỏ bọc composite nhẹ và hệ thống dẫn đường quán tính kết hợp GPS/GLONASS.