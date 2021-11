Bí mật bên trong kho vàng hơn 6.000 tấn dưới lòng đất ở Mỹ

Bên ngoài còn rất nhiều lớp cửa để đảm bảo an ninh

Mỗi thỏi vàng ở đây nặng khoảng 12,7 kg. Do đó, nhân viên phải đi loại giày bọc kim loại đặc biệt đề phòng trường hợp vàng rơi xuống chân. Ở góc kho, sàn bê tông bị lõm vài chỗ, nơi những thỏi vàng từng rơi xuống. Khi vàng được di chuyển hay mở một ngăn chứa sẽ có mặt 3 nhân viên của New York Fed, kể cả khi chỉ thay bóng đèn cũng cần số lượng người như vậy để đảm bảo có sự giảm sát tuyệt đối, ngăn chặn mọi nguy cơ đột nhập. Bên trong kho vàng có đủ oxy cho một người sống sót trong vòng 72 giờ.

Nhân viên chuyển vàng vào trong kho

Ngoài hệ thống an ninh tối tân, nghiêm ngặt, kho vàng còn được sự bảo vệ của các nhân viên an ninh của New York Fed và lực lượng cảnh sát có vũ trang của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Hệ thống an ninh phức tạp này có thể vận hành ngay cả khi mất điện và máy tính ngừng hoạt động. Các nhân viên an ninh được trang bị vũ khí và còn có cả khu tập bắn riêng ở tòa nhà.