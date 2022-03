Bí kíp nấu cơm ngon và chữa cơm khê, sống, nhão

Cách chữa không cần rượu: Nếu nhà không dự trữ sẵn rượu, còn một cách khắc phục cơm sống không cần rượu đó chín là mang chỗ cơm bị sống đó đi hấp lại.

Việc đầu tiên vẫn là xới cho tơi phần cơm bị sống, sau đó cho chúng lên một nồi hấp và dàn đều cơm ra, hấp với lửa vừa trong khoảng 15 phút để các hạt cơm bị sượng có thể nở đều. Tránh việc mở nắp trong quá trình hấp sẽ dẫn đến nồi cơm mất hơi và khó khắc phục.

2. Chữa cơm khê

Nếu chẳng may nồi cơm của bạn bị quá lửa mà làm cháy đáy nồi do dùng lâu ngày, cơm bị khê. Đừng vội vàng bỏ cơm đi nhé, bạn hãy dùng một cái khăn sạch trải che kín mặt cơm, sau đó cho than hoa lên trên. Đậy kín nồi, khoảng 15 phút mở ra, mùi khê sẽ được than hút sạch.

Một cách nữa là hãy lấy phần đầu hành lá, cắt khoảng vài khúc, cắm vào cơm, sau đó đậy nắp để một lúc rồi mở ra, cơm sẽ hết mùi khê. Hoặc đặt một vỏ bánh mì trên cơm, đậy vung lại, mùi khê sẽ không còn.

Trong trường hợp cơm khê quá nặng, hãy xới hết phần cơm không bị khê phía trên ra, cho vào một nồi khác, đem ngâm nồi này vào một chậu nước để nơi thoáng mát khoảng 10 phút, mùi khê sẽ vơi đi nhiều.

3. Chữa cơm nhão

Cách cổ điển: Khi nấu cơm nhão thì nên mở nắp vung nồi cơm ra để cho bay hơi hết đi sẽ làm cho cơm bớt nhão đi phần nào. Để nhanh hơn thì bạn có thể bới cơm ra đĩa, nơi có mặt thoáng rộng để dễ bay hơi nóng và lượng nước bên trong cơm. Như vậy sẽ giúp làm bớt nhão cho phần cơm.

Cách dùng bánh mì: Bạn hãy để miếng sandwiches vào trong trong nồi cơm thì nhanh chóng ruột bánh mì sẽ giúp hút phần nước thừa của cơm hiệu quả nhất. Bánh mì có khả năng hút nước rất tốt nên chỉ cần sử dụng vài lát bánh mì trong nồi cơm sẽ cải thiện tình trạng cơm nhão đáng kể.