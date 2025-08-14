Bí kíp đơn giản và rẻ nhất để tiết kiệm nhiên liệu mà nhiều người ít để ý

Không chỉ là vấn đề về an toàn, việc để lốp xe không đủ áp suất còn quyết định trực tiếp đến hiệu suất nhiên liệu và cả tiền bạc của bạn. Theo số liệu của Bộ Năng lượng Hoa Kỳ, người lái có thể tăng quãng đường di chuyển thêm 3% nếu giữ lốp căng đúng mức khuyến nghị của nhà sản xuất.

Điều này có nghĩa là nếu xe bạn đang đạt 5,9L/100km, chỉ cần bơm hơi đúng chuẩn, mức tiêu thụ nhiên nhiệu của xe bạn sẽ giảm còn 5,7L/100km, tương đương với việc được "miễn phí" thêm khoảng 0,2L/100km. Ngược lại, mỗi khi áp suất giảm 1 psi, mức tiêu thụ nhiên liệu có thể tăng thêm 0,2%.

Kết quả thử nghiệm của Phòng thí nghiệm Quốc gia Oak Ridge (Mỹ) trên một chiếc Toyota Corolla 2009 càng chứng minh điều này. Ở tốc độ 105 km/h với lốp căng chuẩn, xe đạt 5,97L/100km. Khi giảm áp suất xuống còn 75%, mức tiêu thụ đã tăng lên 6,11L/100km. Và với 50% áp suất khuyến nghị, con số đạt 6,39L/100km, tốn hơn tới 0,4L/100km so với áp suất lốp khuyến nghị của nhà sản xuất.

Vậy nên, lần tới khi bạn định ra đường, hãy kiểm tra áp suất lốp trước khi khởi hành. Chỉ cần một hành động nhỏ, chi phí rất rẻ nhưng lại đem đến hiệu quả lớn trên phương diện tiết kiệm nhiên liệu cho chiếc xe của bạn.