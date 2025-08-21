Bí kíp buộc tóc đuôi ngựa bồng bềnh, chuẩn phong cách Hàn

Kiểu tóc buộc đuôi ngựa mang phong cách Hàn Quốc luôn được yêu thích vì sự trẻ trung, tự nhiên và giúp gương mặt trông thon gọn hơn. Tuy nhiên, thực tế không ít người gặp rắc rối, buộc quá chặt thì tóc trông cứng nhắc, dễ lộ đường chân tóc còn nếu buộc quá lỏng thì chỉ vài giờ đã xẹp xuống.

Các nhà tạo mẫu tóc Hàn chia sẻ rằng chỉ cần thêm một thao tác nhỏ, bạn sẽ có ngay mái tóc buộc đuôi ngựa bồng bềnh, giữ dáng cả ngày mà không cần keo xịt hay máy uốn.

Hướng dẫn chi tiết kiểu đuôi ngựa Hàn Quốc bồng bềnh

Bước 1: Chia tóc đúng cách, giữ lại phần mái để che khuyết điểm

Dùng lược rẽ và chừa lại khoảng 1/3 phần tóc phía trước đỉnh đầu, bao gồm tóc mái và một ít tóc 2 bên thái dương. Phần tóc này sẽ giúp che các khoảng trống ở đường chân tóc và tạo độ mềm mại cho gương mặt. Nếu bỏ qua bước này, sau khi buộc đuôi ngựa, phần trán có thể lộ nhiều khiến gương mặt trông dài hoặc to hơn.

Bước 2: Buộc đuôi ngựa chính và xử lý phần mái riêng

Lấy toàn bộ phần tóc còn lại (khoảng 2/3) buộc thành đuôi ngựa ở vị trí cao hơn tai, theo đường chéo 45 độ để tạo cảm giác tươi tắn, năng động. Vuốt mượt phần tóc mái đã chừa lúc đầu ra phía sau, gom lại và buộc thành một búi nhỏ riêng biệt. Búi này nên đặt thấp hơn đuôi ngựa chính khoảng 1-2 cm để khi kết hợp sẽ tạo hiệu ứng nâng phần tóc.

Bước 3: Kết hợp 2 búi tạo hiệu ứng bồng bềnh tức thì

Nới nhẹ dây buộc của đuôi ngựa chính, sau đó luồn phần tóc mái buộc riêng vào bên trong và cố định chắc lại. Cách này giúp đuôi ngựa được đẩy lên cao hơn, tăng độ phồng ở gốc tóc và giúp phần tóc phía trước che khéo góc trán, làm đường nét gương mặt mềm mại hơn.

3 kiểu biến tấu đuôi ngựa Hàn Quốc dễ áp dụng

Đuôi ngựa giấu dây buộc - gọn gàng mà tinh tế

Bước 1: Chia tóc thành 2 phần ngang, phần trên nhiều hơn phần dưới.

Bước 2: Buộc phần trên thành đuôi ngựa cao và cố định chắc.

Bước 3: Cuộn phần tóc dưới thành búi nhỏ, để rỗng ở giữa.

Bước 4: Luồn đuôi ngựa phía trên xuyên qua khoảng trống của búi, kéo nhẹ để búi dưới che kín dây buộc.

Tóc đuôi ngựa thấp thanh lịch phù hợp sự kiện và phong cách nữ tính

Bước 1: Buộc nửa trên của tóc kiểu công chúa, nới lỏng dây thun một chút.

Bước 2: Tách phần tóc ở giữa dây buộc tạo khe, xoắn phần tóc qua khe này.

Bước 3: Lấy phần tóc còn lại ở dưới, luồn qua khe vừa tạo.

Bước 4: Kéo nhẹ để phần sau đầu phồng hơn, đồng thời thả một vài lọn tóc nhỏ ở hai bên để tăng độ tự nhiên.

Tóc đuôi ngựa ''gấp đôi'' hình số 8 - năng động và phá cách

Bước 1: Gập phần tóc giữa thành vòng, rồi tiếp tục gập xuống lần nữa tạo hình số 8.

Bước 2: Dùng dây thun cố định ngay ở giữa số 8, để phần đuôi tóc thả tự nhiên xuống.

Bước 3: Nới nhẹ các vòng tóc để tạo độ rối, bồng và thoải mái hơn.

Lưu ý: Khi chỉnh tóc, luôn giữ chặt phần dây thun để tránh xô lệch.

Thu Vân

Ảnh: Chahong