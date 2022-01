Bi kịch xảy ra sau động thái chấn chỉnh "cuộc khủng hoảng nam tính"

Your browser does not support the audio element.

Một nhiếp ảnh gia kiêm ngôi sao mạng xã hội người Trung Quốc - Zhou Peng (26 tuổi) đã gây bàng hoàng cho gia đình, bạn bè và cộng đồng mạng sau khi anh để lại thư tuyệt mệnh rồi quyên sinh (Ảnh: SCMP).

Trong cuộc sống, Zhou Peng vốn theo đuổi phong cách thời trang phi giới tính, anh có nhiều nét khác biệt, phóng túng. Zhou Peng không theo đuổi phong cách nam tính mà thích sự dịu dàng, nhẹ nhàng. Tại Trung Quốc, những nam giới theo đuổi phong cách này thường được gọi là các "nương pháo" hay "tiểu thịt tươi".

Trước động thái nhà chức trách Trung Quốc tiến hành gần đây nhằm loại bỏ sự tồn tại của các "nương pháo" và "tiểu thịt tươi" ra khỏi nền công nghiệp giải trí, cũng như siết chặt tầm ảnh hưởng của các nhân vật dạng này trên mạng xã hội, đã có những tranh luận nhất định.

Tờ tin tức New York Times (Mỹ) mới đây đã có bài viết phân tích chuyên sâu , cho rằng đằng sau hiện tượng giới trẻ Trung Quốc hào hứng với phong cách "nương pháo", "tiểu thịt tươi" là cả những vấn đề sâu sắc trong sự thay đổi quan niệm về giới, về cách sống...

New York Times cho rằng nhà chức trách Trung Quốc nên tìm hiểu thấu đáo để hiểu về tâm lý, nhu cầu của giới trẻ nước mình, không nên cấm đoán quá mạnh tay và quyết liệt, vì có thể gây nên những khủng hoảng tâm lý cho một bộ phận nam giới theo đuổi phong cách này, cũng như những nữ giới hâm mộ phong cách này.