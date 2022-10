Bi kịch tuổi thơ ngấm ngầm phủ bóng đen lên sự nghiệp ngôi sao như thế nào?

Depp đã chia sẻ những câu chuyện buồn từng xảy ra trong gia đình mình để quan tòa, truyền thông, công chúng hiểu tại sao anh lại tìm tới rượu và chất kích thích. Thuở nhỏ, Johnny Depp đã phải chịu đựng sự tàn nhẫn ở mức độ gây tổn thương tâm lý, gây nên bởi chính người mẹ ruột của anh.

Mẹ của anh là người có tâm lý bất ổn, dễ bị kích động, dễ lo lắng, bồn chồn và cũng dễ nổi giận. Tuổi thơ của Depp có nhiều nỗi khốn khổ chính vì mẹ của anh rất dễ nổi cơn thịnh nộ, la hét, ném đồ đạc, thậm chí hành xử bạo lực, thiếu kiểm soát đối với chính chồng con mình.

Tuổi thơ của Depp có nhiều nỗi khốn khổ (Ảnh: Page Six).

Sau này, cha mẹ của anh ly hôn năm Johnny Depp 15 tuổi. Johnny Depp thừa nhận trước tòa rằng chính việc chứng kiến những bất ổn trong đời sống gia đình ngay từ khi còn nhỏ đã khiến anh sớm sử dụng chất kích thích từ năm... 11 tuổi.

Johnny Depp chia sẻ trước tòa: "Khi tôi còn nhỏ, trong nhà chúng tôi không có sự an toàn nào cả, cách duy nhất để bản thân mỗi người không gặp phải vấn đề lớn, đó là hãy cố gắng tránh xa những cơn thịnh nộ mỗi khi nó nổ ra. Mẹ của chúng tôi rất khó đoán, có những lúc bà ấy độc ác tới bất ngờ với ngay chính các con của mình. Quả thực, tôi đã có một tuổi thơ không bình thường".

Khi Johnny Depp còn nhỏ, gia đình anh đã liên tục phải chuyển nhà theo ý muốn của mẹ anh. "Một khi mẹ tôi đã muốn chuyển nhà, chúng tôi sẽ phải lên đường ngay lập tức. Vì vậy, chúng tôi luôn là những đứa trẻ xa lạ ở nơi mình mới chuyển đến, vừa kịp làm quen với một số bạn bè thì lại phải chuyển đi, trải nghiệm đó không hề dễ chịu", Depp nhớ lại.

Khi Johnny Depp 15 tuổi, người cha quyết định sẽ dừng cuộc hôn nhân bất ổn này lại. Vào một buổi sáng khi ông chuẩn bị đi làm, ông mang theo tất cả đồ đạc của mình. Mẹ của Depp đã rất suy sụp sau sự việc này. Depp tìm tới nơi làm việc của cha và nhận được câu trả lời: "Cha không thể chịu nổi nữa, cha không thể sống như vậy được nữa, các con giờ đây đã lớn cả rồi".

Sau khi người cha rời khỏi gia đình, mẹ của Johnny Depp đã tự sát, nhưng may mắn, bà được Johnny Depp phát hiện kịp thời và đưa đi cấp cứu. Depp cho biết vì tuổi thơ có nhiều bất ổn nên anh đã sớm tìm tới các loại chất cấm từ năm... 11 tuổi, quan hệ tình dục từ năm... 13 tuổi.

Will Smith từng sống trong cảm giác thù hận cha và xót xa cho mẹ

Tài tử Will Smith bên cha và mẹ (Ảnh: Daily Mail).

Tài tử Will Smith (54 tuổi) từng chia sẻ rằng trong những năm tháng ấu thơ, anh đã luôn phải sống trong những xúc cảm cực điểm, đã có lúc anh thù hận cha mình, khi chứng kiến những hành vi bạo lực mà cha gây ra cho mẹ.

Will Smith từng chia sẻ về mối quan hệ cha con rất khó diễn tả giữa anh và cha ruột với tạp chí People (Mỹ). Cha của Will Smith - ông Willard C. Smith Sr. là một người nghiện rượu, luôn hành xử bạo lực với vợ.

Dù vậy, cũng chính ở cha ruột, Will Smith nhìn thấy một người đàn ông yêu thương con cái và hết lòng vì con. Chính vì vậy mà những xúc cảm của Will Smith dành cho cha rất mâu thuẫn: