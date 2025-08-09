Bi kịch tình ái của huyền thoại thời trang Giorgio Armani vừa qua đời

Thờ ơ với tình yêu

Ngày 4/9, Giorgio Armani được thông báo qua đời ở tuổi 91. Ông ra đi để lại đế chế thời trang khổng lồ, với doanh thu khoảng 2,3 tỷ euro/năm (gần 2,7 tỷ USD), mà chưa có người thừa kế rõ ràng.

Suốt đời mình, ông không kết hôn, không có con ruột, chỉ còn một số người thân là em gái Rosanna Armani và các cháu họ. Trong đó, theo Daily Mail, người thân thiết nhất với ông là Roberta, con gái của người anh trai quá cố Sergio.

Mặc dù chạm đến đỉnh cao sự nghiệp trong ngành thời trang, Giorgio Armani phải đối mặt với nhiều trắc trở trong đời sống cá nhân. Ông từng hẹn hò với cả đàn ông lẫn phụ nữ, nhưng luôn kín tiếng về xu hướng tính dục của mình. Ông cũng ít khi chia sẻ chuyện tình cảm công khai.

Giorgio Armani không công khai xu hướng tính dục, nhưng thừa nhận qua lại cả với phụ nữ và đàn ông.

Trong cuộc phỏng vấn ngắn với Vanity Fair năm 2000, ông bày tỏ: “Tôi từng có phụ nữ trong đời và đôi khi là đàn ông”.

Nhưng khi được hỏi có đang yêu hay không, ông đáp: “Không, tôi hơi thờ ơ với điều đó. Tôi suy nghĩ và nhận thấy là chẳng có lý do gì để yêu khi ta chỉ dành được rất ít không gian cho tình yêu, bởi vì tôi thật sự không có đủ không gian”.

Bạn đời khắc cốt ghi tâm