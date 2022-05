Bi kịch của tác giả loạt tranh "nhìn đơn giản nhưng giá trên trời"

Mark Rothko sinh năm 1903 là họa sĩ tranh trừu tượng nổi tiếng thế giới. Ông được biết tới với những bức tranh chỉ dùng những mảng màu sắc để diễn đạt cảm xúc và ngoài ra, hầu hết các bức tranh đều rất ít đường nét.

Những bức tranh của Mark Rothko thường rất dễ nhận diện bởi nó dường như rất đơn giản với những mảng màu lúc thì tươi sáng, lúc thì tăm tối. Tuy nhiên giá của những bức tranh này có thể khiến bạn giật mình.

Bức tranh mang tên No. 6 (Violet, Green and Red) mà Mark Rothko vẽ vào năm 1951 hiện nằm trong Top 10 bức tranh có giá bán cao nhất mọi thời đại. Bức tranh này đã được tỷ phú người Nga Dmitry Rybolovlev mua với giá 186 triệu USD vào năm 2014.

Những tác phẩm tranh nổi tiếng của Mark Rothko (Video: The Museum of Contemporary Art).

Không chỉ có một bức tranh bán giá "trăm triệu USD", Mark Rothko còn có hàng loạt bức tranh giá "khủng" nữa. Tháng 5/2007, bức tranh White Center (Yellow, Pink and Lavender on Rose) vẽ năm 1950 của Rothko bán được giá 72,8 triệu USD; Bức Orange, Red, Yellow bán được giá gần 87 triệu USD; Bức No. 7 bán được 82 triệu USD; Bức No. 1 (Royal Red and Blue) bán được giá 75,1 triệu USD... Nhìn chung, các bức tranh của Mark Rothko được nhiều người hài hước nhận xét rằng "không hiểu vì sao lại đắt thế".