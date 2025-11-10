Bi kịch của những ngôi sao Hollywood bị...“chết vai”

Shannen Doherty

Sau khi gây tiếng vang với loạt phim Hollywood đình đám thập niên 1990 Beverly Hills 90210, Shannen Doherty quyết định lấn sân sang điện ảnh. Cô góp mặt trong vài dự án đáng chú ý như Heathers, nhưng cú “đâm đầu” vào phim hài Mallrats của đạo diễn Kevin Smith đã khiến mọi thứ rẽ hướng.

Bộ phim thất bại thảm hại và với tư cách ngôi sao lớn nhất trong dàn diễn viên (trong đó có hai gương mặt khi ấy còn vô danh là Ben Affleck và Jason Lee), Shannen phải gánh toàn bộ chỉ trích. “Bộ phim chết yểu và sự nghiệp điện ảnh của tôi cũng vậy”, cô cay đắng thừa nhận. Sau đó, Shannen quay lại truyền hình và thành công trở lại nhờ bộ phim Charmed.

Jennifer Grey

Sau bộ phim nổi tiếng Dirty Dancing, Jennifer Grey trở thành biểu tượng gợi cảm của Hollywood. Nhưng trong khi quay bộ phim Wind (1992), cô quyết định phẫu thuật chỉnh sửa mũi sau khi nghe nhận xét tiêu cực từ đồng nghiệp.

Ca phẫu thuật thất bại khiến khuôn mặt cô thay đổi đến mức nhiều người không nhận ra nữa. Việc quay lại các cảnh trong Wind trở nên khó khăn vì ekip phải tìm góc máy che đi chiếc mũi mới. Từ đó, Jennifer gần như biến mất khỏi màn ảnh lớn.

Mariah Carey

Năm 2001, Mariah Carey liều lĩnh thử sức diễn xuất với vai chính trong Glitter. Nhưng bộ phim chỉ thu về 5,2 triệu USD so với chi phí 22 triệu USD - một thảm hoạ phòng vé. Chính vì lẽ đó đã khiến hãng đĩa cắt hợp đồng và dư luận quay lưng với nữ diễn viên.

Tuy vậy, Mariah không bỏ cuộc. Cô trở lại âm nhạc rực rỡ và gây bất ngờ khi được khen ngợi với vai diễn trong Precious (2009). Đây có thể coi là một bước ngoặt giúp khán giả nhớ rằng Mariah Carey rất bản lĩnh khi chuyển hướng sang con đường làm diva.

Sofia Coppola

Được cha là đạo diễn lừng danh Francis Ford Coppola “chọn mặt gửi vàng” vào vai con gái Michael Corleone trong Bố Già 3, Sofia Coppola hứng chịu cơn mưa chỉ trích sau khi phim ra mắt. Cô còn bị trao giải Mâm Xôi Vàng cho vai diễn tệ nhất.

Từ đó, Sofia gần như từ bỏ diễn xuất, chỉ góp mặt thêm hai phim nhỏ. Nhưng chính cú vấp đó lại mở đường cho cô trở thành đạo diễn tài năng với những tác phẩm như Lost in Translation và Marie Antoinette.

Kelly Clarkson

Trước khi là ca sĩ nổi tiếng, Kelly Clarkson từng thử diễn trong From Justin to Kelly (2003) - bộ phim bị liệt vào danh sách tệ nhất mọi thời. Phim nhận 10 đề cử Mâm Xôi Vàng, trong đó có hạng mục “Nữ diễn viên tồi nhất”.

Thực ra, Kelly không hề muốn đóng phim này, cô bị ép do ràng buộc hợp đồng sau khi thắng American Idol. Từ đó, cô chỉ xuất hiện trên màn ảnh với tư cách ca sĩ hoặc lồng tiếng, hoàn toàn từ bỏ nghiệp diễn.

Brandon Routh

Superman Returns (2006) tưởng chừng là bước đột phá giúp Brandon Routh thành ngôi sao, nhưng lại thành “lời nguyền”. Dù phim thu về gần 400 triệu USD, giới phê bình vẫn lạnh nhạt, phần tiếp theo bị huỷ. Sau đó, Brandon dần biến mất khỏi các dự án lớn.

Năm 2020, anh thừa nhận: “Sau vai đó, tôi mất phương hướng. Vai diễn lẽ ra giúp tôi toả sáng lại khiến tôi bị đóng khung".

Noah Ringer

Sau The Last Airbender, cậu bé Noah Ringer trở thành trò cười vì phim bị chê thậm tệ, nhất là cách bóp méo nguyên tác. Bộ phim tiếp theo Cowboys & Aliens cũng thất bại và Noah quyết định rời bỏ điện ảnh để theo đuổi võ thuật - nơi cậu thực sự tìm thấy thành công.

Alicia Silverstone

Sau Clueless, Alicia Silverstone là ngôi sao sáng của thập niên 1990. Nhưng khi nhận vai Batgirl trong Batman & Robin, mọi thứ sụp đổ. Bộ phim bị chê thậm tệ, đạo diễn phải xin lỗi khán giả, còn Alicia bị trao Mâm Xôi Vàng.

“Tôi thực sự không thích trải nghiệm đó chút nào”, cô chia sẻ sau này. Dù vẫn đóng phim, sự nghiệp của Alicia chưa bao giờ lấy lại hào quang cũ.

Frankie Muniz

Frankie Muniz - cậu bé thông minh trong Malcolm in the Middle nổi đình đám với Agent Cody Banks. Nhưng chính vai điệp viên nhí ấy lại “đóng khung” anh. Không tìm được vai lớn sau đó, cộng thêm vấn đề sức khoẻ, Frankie rời xa màn ảnh, chuyển hướng sang đua xe và thành công ở lĩnh vực mới.