Bi kịch của nam diễn viên qua đời sau vụ ngã lầu

Trong quá trình quay Lưỡng thế hoan, Mông Lung gặp tai nạn nghiêm trọng. Một thanh kiếm gỗ vung trúng khiến mắt anh chảy máu dữ dội, mảnh kính áp tròng còn vỡ trong mắt. Anh phải khâu vết thương ngay tại vùng nhạy cảm ở khóe mắt, suýt đánh mất cơ hội tiếp tục sự nghiệp. “Lúc đó tôi nghĩ, thế là xong rồi, chắc không thể tiếp tục làm diễn viên được nữa”, anh nhớ lại.

Dù thế, theo đánh giá của một bộ phận khán giả, bước tiến của anh vẫn còn chậm. Dù tham gia nhiều dự án lớn, anh chưa có được vai diễn giúp bùng nổ danh tiếng như mong đợi.

Ngay sau đó, anh góp mặt trong Tam sinh tam thế thập lý đào hoa vai Bạch Chân - đệ nhất mỹ nam Tứ Hải Bát Hoang, Hiên Viên Kiếm rồi trở thành nam chính của Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ, Lưỡng thế hoan…

Chấn thương khiến anh buộc phải đóng phim trong tình trạng không thể trang điểm, mắt sưng húp và thị lực hạn chế. Một số khán giả chê bai anh “diễn như robot, ánh mắt vô hồn”. Chỉ đến khi đoạn video hậu trường tiết lộ về tai nạn, nhiều người mới hiểu và thông cảm cho anh.

Không chỉ lần này, Vu Mông Lung từng nhiều lần bị thương trên phim trường. Khi quay Hiên Viên Kiếm, anh rơi từ dây treo xuống, gãy xương. Những trải nghiệm đó để lại cả nỗi đau thể xác lẫn bóng đen tâm lý.

So với nhiều bạn bè cùng thời như Hoa Thần Vũ, những người gặt hái thành công lớn trong âm nhạc, Mông Lung tự nhận mình đi con đường vòng. Anh ít khi xuất hiện trên sân khấu ca hát, thay vào đó tập trung cho phim ảnh. Nam diễn viên chia sẻ bản thân chưa từng kỳ vọng sẽ một bước thành sao, bởi anh tin sự nổi tiếng không chỉ nhờ may mắn, mà còn cần năng lực và vai diễn đủ thuyết phục.

“Tôi hy vọng mình có thể nổi tiếng hơn, đó là điều tự nhiên với bất kỳ ai làm nghề công chúng. Nhưng để có được thành công lớn, không phải do may mắn mà nhờ chính khả năng của bản thân. Khi diễn xuất đủ tốt, khán giả sẽ ghi nhận và thảo luận về bạn. Còn hiện tại, tôi chưa đủ khả năng để có một 'cú nổ lớn'", Vu Mông Lung nói.

Sự nghiệp của anh không duy trì được đà thăng tiến. Từ sau năm 2020, tần suất xuất hiện của Mông Lung giảm mạnh. Nhiều nguồn tin trong giới tiết lộ nguyên nhân xuất phát từ việc anh từng thẳng thắn từ chối một số “quy tắc ngầm” từ phía nhà đầu tư, đặc biệt là nữ đại gia trong ngành giải trí. Việc này khiến anh bị “phong sát” ngầm suốt khoảng ba năm (2020-2023). Trong quãng thời gian đó, Vu Mông Lung gần như không có vai diễn đáng kể, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện với tư cách khách mời.

Mãi đến cuối năm 2024, anh mới dần trở lại màn ảnh với các dự án Vĩnh Dạ tinh hà, Nhất tán yên vũ, Hiệp khách hành bất thông và gần đây là Lâm giang tiên (2025).