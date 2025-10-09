Bi kịch cha ôm con tự tử: Xin đừng kéo trẻ vào bóng tối tuyệt vọng

Hình ảnh của 2 cha con trên cầu tại TP Hải Phòng đang lan truyền trên mạng xã hội - Ảnh được cắt từ clip

Trong ngày 10/9, Ngày Thế giới phòng ch﻿ống tự tử, câu chuyện được nhắc nhiều nhất trên mạng xã hội lại bắt đầu từ một đoạn clip lan truyền tối 9/9.

Khung hình rung lắc trên một cây cầu tại TP Hải Phòng, 2 cha con cởi dép, bé gái ngồi dưới mép đường lát gạch, lặp lại lời gửi mẹ theo nhịp nhắc của người bố: "Con nói theo bố nào! Mẹ ơi, 2 bố con đi nhé. Mẹ giữ gì sức khoẻ nhé. Sau này mẹ với chú sinh em bé mới, mẹ quên con đi nhé, con với bố đi đây. Con chào mẹ, con yêu mẹ".

Tới thời điểm này, thông tin được cập nhật rằng 2 cha con đã về nhà nghỉ và an toàn. Sự an toàn ấy là điều may mắn đầu tiên cần khẳng định trong ngày 10/9, để rồi chúng ta bàn tới điều quan trọng hơn: Đó là trẻ em luôn vô tội trước mọi câu chuyện của người lớn và người lớn phải bảo vệ các em trước bóng tối tuyệt vọng.

Đã có khá nhiều câu chuyện cha hoặc mẹ ôm con tự tử với bối cảnh gần như lặp lại. Ngày 17/5/2018 tại Huế, một người cha 37 tuổi buộc con gái 2 tuổi vào người rồi gieo mình từ cầu Phú Xuân xuống sông Hương, đến khoảng 14g30 cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể 2 cha con.

Ngày 17/5/2022 tại Quảng Nam, trên cầu Cửa Đại bắc qua sông Thu Bồn, người cha 29 tuổi ôm con gái 6 tuổi trèo qua lan can vào khoảng 11-12g người ta tìm thấy thi thể người cha, cháu bé mất tích. Nguyên nhân vụ viêc được cho là liên quan mâu thuẫn vợ chồng.

Ngày 5/7/2024 cũng tại cầu Cửa Đại, người đàn ông 27 tuổi ôm con gái 11 tháng tuổi gieo xuống sông vào rạng sáng, để lại xe máy, điện thoại và một đôi dép.

Những mốc thời gian và địa điểm cụ thể này cho thấy mỗi phút vỡ vụn của người lớn đều có thể xé toạc thế giới bé nhỏ của một đứa trẻ.

Nhìn lại clip tối 9/9 ở Hải Phòng, điều đau lòng nhất có lẽ là một em bé phải lặp lại câu nói do người lớn đặt vào miệng. Trẻ làm theo cha mẹ vì tin yêu, vì chưa đủ ngôn ngữ để phản biện, vì chưa hiểu sức nặng của một lời tạm biệt.

Khi những hình ảnh ấy bị đẩy đi khắp nơi, gương mặt hồn nhiên của em có nguy cơ gắn suốt đời với một ký ức không phải do em lựa chọn. Quyền được an toàn, được riêng tư, được lớn lên trong một bầu không khí dịu hiền là quyền cơ bản của mọi đứa trẻ, kể cả khi người lớn xung quanh đang khủng hoảng. Bảo vệ trẻ em bắt đầu từ nguyên tắc đừng biến các em thành chất liệu cho bất kỳ thông điệp tuyệt vọng nào của người lớn.

Gia đình rạn nứt hay người lớn gặp bế tắc là những biến cố của người lớn, còn trong tâm hồn trẻ, điều cần nhất là cảm giác an toàn. Một cái ôm đủ lâu, một lời giải thích phù hợp lứa tuổi, một giấc ngủ yên trong căn phòng quen thuộc, những điều ấy dạy trẻ rằng cuộc đời vẫn có chỗ nương dựa.

Ở trường lớp, sự tinh tế của thầy cô có thể là chiếc phao đầu tiên. Một học trò bỗng lặng lẽ khác thường, bỗng chợp mắt giữa tiết học, bỗng vẽ nhiều hình buồn, những tín hiệu ấy cần được lắng nghe. Một câu gọi tên nhẹ nhàng, một cuộc trò chuyện kín đáo, một cam kết “cô ở đây, thầy ở đây”, đôi khi đủ để đẩy lùi cơn gió độc vừa thổi qua.

Bảo vệ trẻ còn là bảo vệ tương lai của chính người lớn. Khi một em bé bị đặt vào trung tâm thông điệp tuyệt vọng, sau này em lớn lên với những vết xước vô hình khó đặt tên. Niềm tin vào người thân dễ rạn, cảm giác về giá trị bản thân dễ mờ.

Ngược lại, khi trẻ được bao bọc khỏi những bi kịch, ký ức nằm lại trong lòng em là những mảng màu tươi vui hơn như một bữa cơm ấm, một buổi chiều công viên sau giờ học, một cái ôm xin lỗi khi người lớn vụng về, một lời cảm ơn vì đã chờ nhau thêm vài phút. Điều đó giúp trẻ học được bài học rằng người ta có thể buồn đến mức tưởng như vỡ ra, rồi vẫn có thể đi tiếp, bởi xung quanh luôn có dây neo.

Trẻ cần được bảo vệ an toàn trong chính gia đình mình (ảnh minh họa)

Ngày Thế giới phòng chống tự tử 10/9 không ra đời để đếm những mất mát. Ý nghĩa của nó đến từ việc bổ sung những lời sẽ cần trong một đêm khó ngủ nào đó. Với người lớn, đó có thể là một câu hẹn gặp vào sáng mai. Với trẻ em, đó luôn là một câu bảo chứng việc con được yêu, con thuộc về, con có ngày mai.

Hôm nay, sau khi xác nhận 2 cha con trong clip ở Hải Phòng đã an toàn, hãy khép lại vòng lan truyền ở đó. Điều nên mở ra là một cam kết từ gia đình, từ thầy cô, từ người thân rằng mọi biến cố của người lớn đều dừng lại trước cánh cửa phòng ngủ của trẻ.