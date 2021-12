Bị khởi tố, vợ chồng chủ shop Thanh Hóa đối diện mức án nào?

Liên quan đến vụ chủ shop quần áo hành hạ, đòi tiền bồi thường rồi tung clip lên mạng sau khi phát hiện cô gái ăn trộm váy gây xôn xao dư luận, hiện Công an TP. Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Cao Thị Mai Hường (SN 1992, trú tại phường Lam Sơn, TP. Thanh Hóa về tội Làm nhục người khác và Cưỡng đoạt tài sản, đồng thời khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trịnh Đình Anh (SN 1990, chồng của Hường) về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Theo TS. Luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp, đoàn luật sư TP. Hà Nội) cho biết, cơ quan công an đã rất nhanh chóng vào cuộc, xác minh và khởi tố 2 tội danh trên như luật sư đã phân tích trước đó là hoàn toàn có căn cứ, cơ sở.



Theo Điều 155 Bộ luật Hình sự về tội Làm nhục người khác quy định, người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10 - 30 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm.

Trịnh Đình Anh và vợ Cao Thị Mai Hường Phạm tội thuộc một trong các trường hợp như: từ 2 lần trở lên; với 2 người trở lên; đối với người đang thi hành công vụ; sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội;…thì bị phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm tù. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp: Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; Làm nạn nhân tự sát thì bị phạt tù từ 2 năm đến 5 năm tù... "Như vậy, trường hợp hành vi được xác định là xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự nhân phẩm của cô gái, có sử dụng phương tiện điện tử để thực hiện hành vi phạm tội thì những người này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự và phải đối mặt với mức phạt là phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm", luật sư Cường cho hay. Ngoài ra theo luật sư Cường, cơ quan công an khởi tố người chồng về tội Cưỡng đoạt tài sản là hoàn toàn có cơ sở. Bởi, chủ shop đã đánh đập, chửi bới, xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự nhân phẩm của cô gái trẻ, đồng thời ép buộc 2 cô gái mỗi người 15 triệu đồng. Với học sinh cấp ba, thì đây là số tiền quá lớn.

Tuy nhiên, cháu cũng đã đưa cho chủ shop 10 triệu đồng... Điều đáng chú ý là chủ shop quần áo không có quyền nhận số tiền này, hai cô gái trẻ cũng không làm gì gây thiệt hại đến mức đó.