Bị 'khịa' cứ hát là tít mắt, Lệ Quyên đáp trả antifan câm nín

Mới đây nhất, một anti - fan kém duyên cà khịa Lệ Quyên rằng: "Mở cái mắt ra hát không được à" ? Thay vì tức giận phản pháo lại những dòng bình luận ấy thì giờ đây, Lệ Quyên lại lựa chọn cách đáp trả rất khéo léo.

Cụ thể, nữ ca sĩ nhẹ nhàng đáp: "Thực ra nếu gặp em ở ngoài mắt em không có bé đâu. Nhưng mà em đã lên sân khấu hát là quên hết sự đời rồi, chẳng xinh đẹp gì cả, miễn là hát hay ạ. Cho nên là mắt phải nhắm mới hát được, chứ mở là em không có hát được".