Bị hủy hợp đồng phim mới, Liam Hemsworth kiện vợ cũ Miley Cyrus?

Vụ tin tức kiện tụng được cho rằng sẽ giúp ích cho single Flowers của nữ ca sĩ tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100 trước một đối thủ đang làm mưa làm gió trên các nền tảng streaming chính là Die for You (remix) của 2 ca sĩ Ariana Grande và The Weekend.



Miley Cyrus sẽ đối đầu với The Weekend và Ariana Grande.

Trong khi đó, Liam Hemsworth không có bất kì động thái nào trước những tin đồn và Miley Cyrus cũng chỉ tiếp tục quảng bá cho album tới đây của bản thân Endless Summer Vacation.