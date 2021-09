Bị hỏi chuyện 'dao kéo', Minh Hằng vòng vo khiến netizen phát cáu!

Your browser does not support the video tag.

Trước nghi vấn của netizen, Minh Hằng đưa ra câu trả lời "vòng vo Tam quốc" về việc sử dụng dao kéo

Cụ thể, Minh Hằng đã phân trần với dân mạng như sau: "Mình vẫn như thế nhé. Mình vẫn không có gì là thay đổi cả. Nhưng vấn đề là mình đã biết cách yêu thương bản thân mình nhiều hơn, biết trân quý mình nhiều hơn. Trước kia thì mình không biết cách chăm sóc bản thân mình vì mình trẻ thì tự khắc mọi thứ đều ở một lứa tuổi xuân thì, nó sẽ rất là tươi, rất là sinh động. Cho dù là mình không có đẹp nhưng nó rất là tươi.