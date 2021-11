Bi hài hậu trường cảnh hôn phim Việt

Your browser does not support the video tag.



2. Việt Anh - Quỳnh Nga (Sinh Tử)

Cảnh hôn bạo liệt nhất nhì trên phim truyền hình Việt gọi tên Việt Anh và Quỳnh Nga ở Sinh Tử. Chia sẻ về cảnh hôn này, cả hai cho biết mình vô cùng căng thẳng. Việt Anh còn nhấn mạnh, hôn Quỳnh Nga khiến anh áp lực hơn rất nhiều so với những nữ diễn viên khác.

Vì hai người rất thân thiết ở ngoài đời nên khi lên phim chỉ toàn cười, đến mức đạo diễn phải cáu và dọa nếu không làm được thì cắt vai luôn.