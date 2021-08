Bị góp ý 'đừng trẻ trâu', MCK ngông cuồng nay bỗng 'hiền lạ'

Vì khi làm người nổi tiếng thì cộng đồng và khán giả sẽ đánh giá từ tài năng, đạo đức cá nhân, hình ảnh cá nhân, antifan chỉ cần thấy được 1 lần mình phản kháng là từ đó sẽ vịn vào và chọc ngoáy. Có thể tham khảo thương hiệu tử tế như Hà Anh Tuấn, mộc mạc cô đọng như Đen Vâu.

Không chỉ định hình phong cách âm nhạc, còn phải định hình về thương hiệu cá nhân nữa. Ngông thì ngông hẳn kiểu chú Duy Mạnh thì nó lại so lit (xuất sắc). Thế nên trong vụ ICD với Tage, mọi người bênh vực ICD ko phải vì nhạc ICD hay hơn mà nó khiêm tốn nhận lỗi, và hành xử ok, tạo ra thiện cảm vs mọi người.

Đây là góc nhìn của người nghe nhạc trung lập nên có thể đúng có thể sai. Ông sẽ tiến xa hơn rất nhiều vì ông có tiềm năng đấy", bình luận của một người hâm mộ.

Trước bình luận quá sức có tâm, MCK nhanh chóng phản hồi: "Đôi lúc tôi thắc mắc không biết im lặng có phải là câu trả lời cho mọi vấn đề. Để tôi chiêm nghiệm nhé. Cám ơn sự ủng hộ của bạn rất nhiều".