Bị giật 40 tờ vé số, người đàn ông hoảng hốt chạy bộ đuổi theo xe kẻ cướp

Ngày 12/10, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại vụ việc một người bán vé số trên đường số 2, ấp Tam Hiệp, xã Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai) bị người đàn ông đi xe máy giật mất xấp vé số.

Theo hình ảnh từ camera an ninh, lúc 10h11 cùng ngày, người đàn ông chạy xe máy màu đỏ đen, mặc áo thun trắng, đội mũ bảo hiểm trắng dừng lại hỏi mua vé số của một người đàn ông trung niên. Khi người bán vừa đưa xấp vé ra, đối tượng này bất ngờ giật lấy rồi tăng ga bỏ chạy.

Người bán vé số hoảng hốt vừa chạy theo vừa tri hô, song đối tượng đã nhanh chóng tẩu thoát. Toàn bộ sự việc được camera an ninh ghi lại và đăng lên mạng xã hội khiến nhiều người xem rất bức xúc.