Bị giật 140 tờ vé số, bé trai hoảng loạn đạp xe đuổi theo rồi ngã nhào giữa đường

Ngày 8/10, UBND xã Đức Hòa (tỉnh Tây Ninh) cho biết đã chỉ đạo Công an xã xác minh thông tin liên quan đến đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, ghi lại cảnh một bé trai bán vé số dạo bị cướp 140 tờ, gây bức xúc trong dư luận.

Nạn nhân trong vụ việc là bé L.Đ.P (11 tuổi, quê An Giang).