Bị giật 140 tờ vé số, bé trai hoảng loạn đạp xe đuổi theo rồi ngã nhào giữa đường

Tuấn Kiệt| 08/10/2025 16:39

Vụ cướp giật 140 tờ vé số của bé trai khoảng 11 tuổi vừa xảy ra tại xã Đức Hòa (tỉnh Tây Ninh), gây phẫn nộ trong dư luận. Quá hoảng sợ, cháu bé bật khóc và cố gắng đuổi theo kẻ gian nhưng không may bị té ngã, dẫn đến thương tích.

Ngày 8/10, UBND xã Đức Hòa (tỉnh Tây Ninh) cho biết đã chỉ đạo Công an xã xác minh thông tin liên quan đến đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, ghi lại cảnh một bé trai bán vé số dạo bị cướp 140 tờ, gây bức xúc trong dư luận.

Nạn nhân trong vụ việc là bé L.Đ.P (11 tuổi, quê An Giang).

Trước đó, khoảng 9h sáng ngày 7/10, bé P. đạp chiếc xe đạp cũ mưu sinh trên một con đường ở xã Đức Hòa thì một phụ nữ bịt kín mặt tiếp cận. Sau khi giả vờ hỏi mua, người này bất ngờ giật cả sấp vé số trên tay em rồi nhanh chóng lên xe tẩu thoát.

Bị cướp tài sản, bé trai bật khóc nức nở và cố gắng đạp xe đuổi theo kẻ gian trên quãng đường dài.

Trong lúc vội vã, em đã bị té ngã xuống đường, chiếc xe đạp đổ nghiêng. Vết thương lớn, rớm máu xuất hiện ở đầu gối khiến em càng thêm đau đớn và hoảng loạn.

z709359282778392db0fa17764315a499d08e67ef278d5 17598974453911191839124.jpg
Bé trai 11 tuổi òa khóc khi bị giật 140 tờ vé số. Ảnh: HC

Người dân xung quanh phát hiện sự việc lập tức đưa bé trai vào sơ cứu vết thương, đồng thời hỗ trợ em đến Công an xã Đức Hòa để trình báo sự việc. Số vé số bị giật là 140 tờ, một tài sản không nhỏ đối với một bé trai phải tự mưu sinh.

Công an xã Đức Hòa đã tiếp nhận hồ sơ và đang khẩn trương điều tra, truy tìm đối tượng thực hiện hành vi cướp giật đáng lên án này.

