Bị fan yêu cầu cởi áo, Trúc Nhân xử lý cao tay

Cách đây không lâu, Trúc Nhân đã gặp một yêu cầu "khó đỡ" từ người hâm mộ ở dưới sân khấu. Dù không khỏi bối rối, nhưng nam ca sĩ nhanh chóng xử lý tình huống và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của những người có mặt tại đây.

Your browser does not support the video tag.

Cụ thể sau khi hoàn thành xong tiết mục, giọng ca Có Không Giữ Mất Đừng Tìm không thể tự tháo tai nghe vì phần dây bị mắc trên trang phục. Hành động loay hoay của anh chàng ở trên sân khấu vô tình khiến người hâm mộ không ngừng reo hò và xuýt xoa trước vẻ nam tính khó cưỡng từ phía Trúc Nhân.