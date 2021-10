Bị đòi nợ giữa đường, người đàn ông rạch cổ chủ nợ đến chết

Ngày 4/10 vừa qua, truyền thông Ấn Độ đưa tin về vụ giết người chấn động tại Dwarka, New Delhi, nạn nhân là người phụ nữ 30 tuổi. Một phần diễn biến sự việc đã được camera an ninh của cửa hàng gần hiện trường ghi lại.

Your browser does not support the video tag.

Đoạn clip ghi lại sự việc

Gã hung thủ máu lạnh chỉ dừng lại vứt nạn nhân xuống đường rồi bỏ đi khi cô ta không còn cử động được nữa.

Chứng kiến sự việc, những người dân xung quanh vô cùng phẫn nộ, đuổi theo gã đàn ông còn một số khác thì đưa nạn nhân vào bệnh viện Deen Dayal Upadhyay với vết thương nghiêm trọng.