Bị dọa phanh phui từ thiện, Việt Hương: 'Tôi không kêu gọi đồng nào'

Tình hình dịch bệnh căng thẳng kéo dài khiến đời sống của nhiều người lao động bị ảnh hưởng. Không thể đứng ngoài cuộc, vợ chồng nghệ sĩ Việt Hương là một trong những người tích cực cứu trợ lương thực, thuốc men để giúp đỡ bà con khó khăn.

Ấy thế mà dạo gần đây, vợ chồng nữ danh hài bất ngờ bị gọi tên vào vụ loạt nghệ sĩ Việt bị ai đó yêu cầu sao kê tiền từ thiện. Thậm chí, vợ nhạc sĩ Hoài Phương còn bị doạ sẽ phơi bày hết mọi góc khuất làm từ thiện trong mấy ngày qua.