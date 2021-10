Bị đánh vì làm vỡ viên gạch, nhóm thợ hút hầm vệ sinh chém chủ nhà tử vong

Ngày 25/10, Công an tỉnh TT-Huế cho biết, đang điều tra án mạng xảy ra tại đường Lê Hoàn (phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà) khiến anh Nguyễn Đăng Q. (SN 1981) tử vong.

Khu vực xảy ra vụ án khiến anh Q. tử vong.

Chiều 21/10, vợ chồng anh Q. và chị Nguyễn Thị Anh Đ. (SN 1983) có hợp đồng với nhóm Lê Văn Thuận, Nguyễn Văn Đạo và Lê Hữu Tiến (quê ở tỉnh Thanh Hóa, cùng tạm trú tại đường Lý Bôn, phường Tứ Hạ) hút hầm vệ sinh nhà mình.



Đến 16h cùng ngày, Thuận chở thêm Tiến điều khiển xe hút hầm vệ sinh đến nhà anh Q. Quá trình lùi xe, đuôi xe va vào trụ cổng nhà anh Q. làm bể 1 viên gạch.



Do không thỏa thuận được giá cả và hình thức bồi thường nên chị Đ. đã gọi chồng về giải quyết.



Khoảng 15 phút sau, anh Q. dẫn theo 2 người lạ mặt về tới nhà. Vừa dừng xe, nhóm này lao vào đánh Thuận và Tiến.



Bị đánh bất ngờ, Tiến bỏ chạy về đường Lý Bôn gọi Đạo tới. Sau đó, cả hai chạy xe mô tô và mang theo 2 con dao tới nhà anh Q. rồi lao vào chém nhóm của anh Q.



Sau khi ây án, các đối tượng rời khỏi hiện trường và bị lực lượng công an bắt giữ.



Mặc dù đã được người dân kịp thời đưa đến Trung tâm Y tế thị xã Hương Trà cấp cứu nhưng do vết thương nặng, anh Q. đã tử vong.



Vụ việc đang được Công an tỉnh TT-Huế điều tra, làm rõ.