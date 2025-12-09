Bị cho 'leo cây', người phụ nữ bất ngờ tìm được chồng như ý

Tháng 8/1984, Cristina (khi đó 18 tuổi) quyết tâm rời quê nhà ở Florence (Italia) để tới London (Anh) học tập. Trên chuyến bay, cô tình cờ ngồi cạnh một chàng trai "hợp gu". Anh vui vẻ, thân thiện và dường như cũng quan tâm đến Cristina.

Bức ảnh Matt chụp cho Cristina vào ngày 26/8/1984. Ảnh: CNN

Khi máy bay chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Heathrow, chàng trai ngỏ lời hẹn: “Ngày mai chúng ta gặp nhau nhé, uống cà phê và đi dạo một chút. Gặp nhau ở quảng trường Trafalgar lúc 11h sáng nhé”.

Cristina đồng ý ngay không chút do dự. Ngày hôm sau, cô háo hức đến điểm hẹn, trong lòng ngập tràn hy vọng. Nhưng thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, đám đông ở Trafalgar vẫn nhộn nhịp, còn chàng trai ấy không bao giờ xuất hiện.

Cuối cùng, Cristina buộc phải chấp nhận sự thật rằng mình đã bị cho “leo cây”. Với một cô gái trẻ mới xa nhà lần đầu, cảm giác ấy vừa hụt hẫng, vừa buồn bã.

Cristina quyết định đi dạo quanh quảng trường cho khuây khỏa. Nhờ đó, cô đã gặp được một chàng trai khác, người sau này trở thành bạn đời của Cristina.