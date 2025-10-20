Bị chỉ trích sau trận thua đau MU, ngôi sao Salah đáp trả gay gắt

Nhà đương kim vô địch Premier League Liverpool đã thua Man United 1-2 ngay trên sân nhà Anfield gây thất vọng cho nhiều giới. Ngôi sao Salah của Ai Cập bị chĩa mũi dùi chỉ trích, Đáp lại, Salah không im lặng mà khéo léo phản pháo trên mạng xã hội, khiến câu chuyện trở thành điểm nóng trong giới bóng đá Anh.

Phát biểu trong chương trình Monday Night Football của kênh Sky Sports, Carragher, cựu đội trưởng Liverpool và hiện là bình luận viên thể thao, cho rằng ngôi sao Salah đang đặt bản thân lên trên tập thể giữa lúc đội bóng rơi vào khủng hoảng. “Điều quan trọng nhất với Liverpool mùa này không phải là tương lai của Mo Salah. Nếu anh ta tiếp tục đưa ra những phát ngôn kiểu đó thì thật ích kỷ. Salah ta chỉ nghĩ đến bản thân mình chứ không phải CLB”, Carragher nói.

Bình luận của ông xuất hiện đúng thời điểm tương lai của ngôi sao Salah tại Anfield đang bị đặt dấu hỏi. Hợp đồng của cầu thủ 33 tuổi chỉ còn chưa đầy một năm, trong khi các nguồn tin từ Anh và Saudi Arabia cho rằng anh có thể rời Liverpool trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025.