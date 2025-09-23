Bị chất vấn về khoản chi 1 triệu, ban phụ huynh 'dỗi' trả lại 22.000 đồng

Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng để duy trì hoạt động của lớp, cần có kinh phí và sự đồng thuận: “Các con đều hưởng quyền lợi như nhau, không thể để mọi việc nhà trường lo hết. Đừng vì chuyện nhỏ làm ảnh hưởng tâm lý thầy cô. Việc hợp lý thì đừng quá xét nét”.

Một phụ huynh từng làm trưởng ban cha mẹ học sinh 10 năm ủng hộ quan điểm người đăng bài: “Hội trưởng phụ huynh phải nắm rõ việc mình làm, nhất là chuyện tiền bạc của tập thể. Không thể ‘dỗi’ hay đòi trả tiền khi bị góp ý”.

Dưới bài đăng của vị phụ huynh, có hàng chục ý kiến bình luận. Người đăng bài mong muốn giải tán ban đại diện vì nhận ý kiens xong lại đòi trả lại tiền. Trong khi đó, Ban đại diện lớp chỉ trích vị này chỉ vì 22.000 đồng mà làm ầm lên. Nhiều người tính toán: với 50 học sinh một lớp, 20 lớp mỗi khối, bốn khối trong trường, ngoài quỹ lớp còn nhiều khoản quỹ hỗ trợ khác. Một số đề nghị đưa sự việc lên Sở GD-ĐT.

Một số người nhấn mạnh ban đại diện không được lợi ích gì, phải “làm dâu trăm họ”, nên phụ huynh cần thông cảm. Lớp muốn hoạt động tốt cần sự đồng hành, đoàn kết của tất cả phụ huynh.

Trao đổi với VietNamNet, chị Phan Bích (TPHCM), người nhiều năm tham gia hội ban đại diện, cho rằng bức xúc của phụ huynh xuất phát từ việc quỹ phụ huynh luôn nói tự nguyện nhưng ai cũng phải đóng. “Tiền bạc là chuyện nhạy cảm, nhất là đầu năm học. Hội phụ huynh lớp 7 đã giải quyết thiếu thấu đáo khi chi rồi mới báo, đặt mọi người vào thế đã rồi”, chị nói.

Theo chị Bích, một triệu đồng không phải khoản lớn, điều phụ huynh mong muốn là sự tôn trọng và minh bạch. Việc ban đại diện tỏ thái độ “dỗi” càng khiến nhiều người không hài lòng.

“Nếu ban đại diện công khai, tôn trọng và khéo léo trong ứng xử, sự việc đã không đi xa. Đây là bài học cho những người tham gia hội phụ huynh. Dù là công việc ‘vác tù và hàng tổng’, vẫn cần trách nhiệm và kỹ năng để dung hòa, nhận được sự ủng hộ của tập thể”, chị Bích nói.

Nhiều ý kiến cho rằng 22.000 đồng là khoản rất nhỏ nhưng câu chuyện lại cho thấy bài học lớn: Ban đại diện cần minh bạch tài chính, công khai thu chi, luôn lấy ý kiến tập thể trước khi quyết định. Có như vậy mới tránh được những tranh cãi không đáng có.