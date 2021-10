Bị CEO chất vấn, Nhật Kim Anh tung sao kê ngân hàng

Kim Anh không chia sẻ vì số tiền cá nhân khá nhiều, sợ chia sẻ lên có nhiều người bảo PR tên tuổi, cố tình chuyển tiền vào để đánh bóng...".



Nhật Kim Anh sao kê tài khoản kêu gọi từ thiện.



Cô quay clip tại phòng giao dịch ngân hàng. Mọi thứ thể hiện qua giấy tờ đều đúng như những gì cô chia sẻ.