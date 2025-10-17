Bị cáo Thái Khắc Thành được miễn trách nhiệm hình sự vụ gà lôi trắng

HĐXX phúc thẩm đã chấp nhận đơn kháng cáo của bị cáo Thành, chấp nhận kháng nghị của VKSND tỉnh Hưng Yên, sửa bán án hình sự sơ thẩm, tuyên miễn trách nhiệm hình sự, miễn áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo Thành.

Theo hồ sơ, từ năm 2024, bị cáo Thái Khắc Thành biết rõ ba cá thể gà lôi trắng (hai mái, một trống) là loài thuộc danh mục nguy cấp, quý, hiếm nhưng vẫn nuôi nhốt tại nhà mà không có giấy phép. Ba cá thể này sinh sản ra 10 con non.

Ngày 26-3-2025, Thành liên hệ bán 10 cá thể gà lôi trắng con cho một người không rõ lai lịch với giá 6 triệu đồng. Đến ngày 2-4-2025, khi người được thuê vận chuyển số gà trên đến khu vực đường ĐH.07 (thuộc xã Song An, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình cũ) thì bị lực lượng công an phát hiện, thu giữ. Khám xét nơi ở của Thành, cơ quan chức năng thu thêm 3 cá thể gà lôi trắng trưởng thành.