Bị cáo Lê Thanh Nhất Nguyên ở Tịnh thất Bồng Lai lãnh 9 năm tù

Trước đó, năm 2022, Lê Thanh Nhất Nguyên từng bị tuyên phạt 4 năm tù về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và hiện vẫn đang chấp hành án phạt tù.

Trong cùng vụ án năm 2022, Lê Tùng Vân và 4 người khác cũng bị tuyên án từ 3 - 5 năm tù. Tuy nhiên, ông Vân được hoãn thi hành án vì lý do sức khỏe.

Hôm 21/5, TAND huyện Đức Hòa, Long An mở phiên toà sơ thẩm, xét xử kín tuyên phạt bị cáo Lê Tùng Vân (93 tuổi, hiện ngụ xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An) 3 năm tù về tội Loạn luân. Tổng hợp với bản án 5 năm tù trước đó về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, ông Vân phải chấp hành 8 năm tù.