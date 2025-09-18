Bị cáo Đinh Trường Chinh bị đề nghị 13-14 năm tù vụ thâu tóm 4 khu đất vàng

Ngày 18-9, TAND TP.HCM tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm 3 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tổng Công ty lương thực miền Nam (Vinafood II), liên quan 4 khu đất vàng ở trung tâm TP.HCM, gây thiệt hại cho Nhà nước 970 tỉ đồng.

Tại phần luận tội, đại diện VKSND TP.HCM đề nghị mức án đối với bị cáo Huỳnh Thế Năng (66 tuổi, cựu tổng giám đốc Vinafood II) 9-10 năm tù, Đinh Trường Chinh (51 tuổi, cựu chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển và kinh doanh nhà - HTDC) 13-14 năm tù và Nguyễn Thọ Trí (64 tuổi, cựu phó tổng giám đốc Vinafood II) 6-7 năm tù, cùng về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Bị cáo Đinh Trường Chinh (áo xanh). Ảnh: TRẦN MINH

Theo đại diện VKS, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây mất trật tự xã hội nên cần phải xử lý nghiêm để giáo dục, răn đe. Trong vụ án này, bị cáo Đinh Trường Chinh giữ vai trò chính trong vụ án; hưởng lợi toàn bộ số tiền 970 tỉ đồng và chưa khắc phục được hậu quả nên mức án phải nặng hơn các bị cáo khác.