Bị cáo bị tuyên án ngay tại nơi giam giữ

HĐXX tham gia phiên tòa trực tuyến tại điểm cầu TAND tỉnh Bình Dương - Ảnh: M.T

Theo cáo trạng, Nguyễn Khiêm (SN 2000, ngụ phường Lái Thiêu, TP Thuận An) và Nguyễn Văn Giàu (SN 2000, ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM) xảy ra mâu thuẫn, sau đó thách thức đánh nhau trên mạng xã hội Facebook.



Ngày 28/2/2021, Khiêm chuẩn bị một cây mã tấu tự chế, sau đó rủ thêm bạn là Nguyễn Minh Trí chở đi gặp Giàu tại điểm hẹn.



Khi thấy Giàu đang ngồi nhậu cùng bạn, Khiêm cầm mã tấu truy đuổi, chém hai nhát vào lưng, đâm một nhát vào bộ phận sinh dục của Giàu khiến nạn nhân bị thương tích 30%.



Tại phiên xét xử sơ thẩm, TAND TP Thuận An đã tuyên phạt bị cáo Khiêm 4 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích, tuy nhiên sau đó Khiêm kháng cáo.



Tại phiên xét xử phúc thẩm bằng hình thức trực tuyến, HĐXX đã tuyên y án sơ thẩm đối với bị cáo Khiêm.



Trong phiên tòa trực tuyến này, HĐXX đã sử dụng phần mềm hội nghị truyền hình trực tuyến cài đặt trên máy tính. Trại tạm giam đã bố trí một căn phòng khoảng 10m2, được trang bị đầy đủ bàn ghế, bục khai báo của bị cáo cùng hệ thống máy tính, loa, micro và nhiều trang thiết bị kỹ thuật khác.



Đến giờ xét xử, bị cáo được dẫn giải từ phòng giam qua phòng xử án được bố trí sẵn cách đó khoảng vài trăm mét.



Theo ông Đặng An Thanh - Phó Chánh án TAND tỉnh Bình Dương, trước đây các phiên tòa xét xử thường bị hoãn do vắng mặt một số người tham gia tố tụng cũng như dịch bệnh Covid-19, ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết án.



Do vậy, khi đưa vào xét xử bằng hình thức trực tuyến sẽ giải quyết được các vấn đề trên. Sau khi xét xử thí điểm các phiên tòa hình sự, TAND tỉnh Bình Dương sẽ thực hiện thí điểm xét xử trực tuyến các phiên tòa hành chính, dân sự, kinh doanh thương mại.