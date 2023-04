Tôi rất xin lỗi bởi đa số khán giả có mặt tại buổi diễn đều rất tuyệt vời, chỉ vì một vài người cư xử tệ mà làm hỏng cả một show diễn".

Your browser does not support the video tag.

Bị cảnh sát bắt giữ vì... ngoan cố hát to theo ca sĩ (Video: Daily Mail).

Sự việc này xảy ra khi những lo ngại xung quanh những khán giả có hành vi quá khích, gây mất trật tự công cộng đang gia tăng ở Anh.

Trong sự việc lộn xộn xảy ra tại vở diễn The Bodyguard, một người phụ nữ đã hát theo rất to, khi trên sân khấu bắt đầu diễn ra cảnh cuối và ca khúc I Will Always Love You bắt đầu vang lên.

Ngay sau đó, nhân viên an ninh của nhà hát đã có mặt để đưa người phụ nữ này cùng một người phụ nữ nữa ra khỏi không gian nhà hát, để cảnh sát đưa hai người này đi.