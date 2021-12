Bị cấm trông trẻ tại nhà, giáo viên mầm non tư thục Hà Nội đồng loạt xin nghỉ

Mới đây, Phòng GD&ĐT quận Thanh Xuân (Hà Nội) ban hành công văn về việc tăng cường quản lý nhóm trẻ mẫu giáo độc lập trong phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, đơn vị này yêu cầu các giáo viên, nhân viên ký cam kết với chủ nhóm lớp, ký cam kết với UBND phường tuyệt đối không tổ chức các hoạt động giáo dục cũng như chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ tại trường, nhóm lớp tư thục, nhà riêng của giáo viên, nhân viên trong thời gian thành phố yêu cầu học sinh nghỉ học tại nhà để phòng, chống dịch bệnh; Sẽ xử lý nghiêm với chủ các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập không chấp hành các quy định của cơ quan quản lý về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Các trường mầm non tư thục vẫn phải "cửa đóng, then cài" để phòng, chống dịch COVID-19.

Ngay sau khi công văn được các chủ trường mầm non tư thục, mầm non độc lập chuyển đến giáo viên, hàng trăm giáo viên mầm non tư thục trên địa bàn quận Thanh Xuân đồng loạt viết đơn xin chủ trường cho nghỉ việc với mục đích, tiếp tục với công việc dạy nhóm trẻ hiện tại tại nhà để không ảnh hưởng tới nhà trường. Công văn với những quy định như trên khiến nhiều giáo viên và phụ huynh có nhu cầu cần người chăm trẻ rất bức xúc.

Cô giáo Lý Hoài Thư (Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân) cho biết, sau khi nhận được công văn số 342 ngày 25/11 vừa qua, cô buồn và lo lắng cho những ngày tới.

Trước đó, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, ngành mầm non tư thục phải đối mặt với vô vàn khó khăn, vất vả. Hơn 7 tháng qua, các cô giáo không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào từ phía nhà trường, bởi cơ sở làm việc quy mô nhỏ, nhà trường không có nguồn thu trong khi chủ trường vẫn phải gánh tiền thuê nhà trong suốt thời gian nghỉ dịch.