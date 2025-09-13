Bị cấm thi đấu, Đặng Thị Hồng làm gì để kiếm sống?

Đặng Thị Hồng có thể quay lại đội bóng quê hương trong vai trò hỗ trợ huấn luyện viên, nếu thể hiện đủ quyết tâm và năng lực. Đây là cách mà nhiều chuyên gia nhận định sẽ giúp cô không chỉ duy trì đam mê với bóng chuyền mà còn góp phần vào sự phát triển của đội bóng trong tương lai.

Sự kiện này không chỉ là một nỗi tiếc nuối đối với một vận động viên trẻ mà còn thể hiện thực tế khắc nghiệt của thể thao chuyên nghiệp. Tuy nhiên, động thái của VFV dành cho Đặng Thị Hồng cũng cho thấy sự quan tâm đến tương lai của các vận động viên, không chỉ trong thời gian thi đấu mà còn trong cuộc sống sau này.

Tất nhiên ở chiều ngược lại, cũng có không ít ý kiến tranh luận quanh quyết định cấm Đặng Thị Hồng thi đấu từ VFV. Có những ý kiến cho rằng, VFV đã lấy Đặng Thị Hồng làm "vật tế thần" sau khi cô nhận phán quyết từ FIVB.

Bóng chuyền Việt Nam, mặc dù đối mặt với nhiều thách thức, vẫn đang nỗ lực phát triển và chuẩn bị cho những tài năng trẻ sẵn sàng trở lại trong tương lai gần.