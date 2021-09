Bị cắm sừng, chồng hỏi vợ 'kỹ năng giường chiếu' với nhân tình

Your browser does not support the video tag.

Clip đi đánh ghen bình tĩnh nhất năm.

Anh chồng sau đó vẫn giữ vững thái độ điềm đạm nói chuyện với vợ: "Anh nói cho em biết như thế này nhé, em là một con người dối trá nhất anh từng gặp. Mồm em cứ lliên tục phán xét người khác nhưng em còn gấp 10 lần họ.