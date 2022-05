Bị cấm sóng, MV mới của Sơn Tùng vẫn cho Thiều Bảo Trâm 'hít khói'

MV There's No One At All của Sơn Tùng M-TP được phát hành trên YouTube từ tối 28/4, nhanh chóng thu hút hơn 5 triệu lượt xem và lên top 1 xu hướng chỉ sau nửa ngày.

Tuy là vậy nhưng bản audio của There Is No One At All vẫn được phát hành trên các nền tảng. Trái với MV view lẹt đẹt, tình hình nhạc số ca khúc There Is No One At All của Sơn Tùng lại rất tốt.

Theo đó, vì MV đã bị ẩn nên người hâm mộ của Sơn Tùng đã kêu gọi nhau sang những nền tảng nhạc số để stream nhạc ủng hộ nam ca sĩ, nổi bật trong số đó là Spotify.

Hiện trên nền tảng quốc tế này, ca khúc đã trở lại vị trí Top 1 Spotify Việt Nam với gần 150 nghìn lượt phát chỉ tính riêng trong ngày 2/5. There Is No One At All của Sơn Tùng vượt qua rất nhiều tên tuổi quốc tế dàn trận như PSY ft Suga, Jimin (BTS) & Sungwoon và BTS.