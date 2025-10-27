Bị bỏ rơi, chàng trai Mỹ được người phụ nữ Việt nhận nuôi, thương như con ruột

Biết ơn người mẹ Việt

“Từ những khoảnh khắc đầu đời, từ tình yêu thương của gia đình, Việt Nam đã trở thành một phần cốt lõi trong tôi. Mỗi mối quan hệ, mỗi kỷ niệm, mỗi giá trị mà tôi nhận được đều khiến trái tim gắn bó sâu sắc với đất nước này”, là chia sẻ xúc động của Christian Taylor – chàng trai người Mỹ, 26 tuổi.

Christian sinh ra ở Mỹ, bố mẹ anh đều là người Mỹ. Chú ruột của anh cưới một người phụ nữ Việt tên Hương (quê gốc TPHCM) vào tháng 4/1999. Và chỉ 2 tháng sau đó, người phụ nữ ấy đã nhận nuôi anh với tất cả tình yêu thương của một người mẹ.

Christian lớn lên trong tình yêu thương của mẹ nuôi người Việt

“Bố mẹ ruột của tôi có nhiều vấn đề trong hôn nhân. Khi tôi tròn 1 tháng tuổi, họ gửi tôi cho chú thím và không bao giờ quay lại nữa. Và thế là, chú thím tôi – một cặp vợ chồng vừa kết hôn được 2 tháng đã trở thành ba mẹ của tôi”, Christian kể.

Năm 2000, em gái của Christian chào đời, được đặt tên ở nhà là Rồng. Hai anh em lớn lên trong tình yêu thương vô bờ và sự chăm sóc kỹ lưỡng của bố mẹ. Trong ký ức, Christian chưa từng nhận thấy sự phân biệt đối xử của họ giữa 2 người con.

Cho đến khi tròn 8 tuổi, Christian mới được bố mẹ cho biết về thân thế thật của mình.

“Tôi sốc lắm, thấy hoang mang và có nhiều câu hỏi trong đầu. Sau đó, mẹ đã nói với tôi rằng: ‘Con là con trai của mẹ, chỉ là cách con đến với mẹ đặc biệt một chút thôi. Con là con của mẹ cũng giống như em Rồng vậy, không có gì thay đổi điều đó’.